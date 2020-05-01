Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 79 bin 731 lira ceza

Antalya'da, hava, kara ve denizden yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda kurallara uymayan 44 kişiye 79 bin 741 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, Türkiye genelinde başlatılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Antalya'da da çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamaya, 1382 personel, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehrin giriş ve çıkışları dahil olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan uygulamada 1580 kişi denetlendi. Uygulamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile sosyal mesafeye uymayan 44 kişiye, 3 iş yerine ve 56 sürücüye toplamda 79 bin 741 lira idari ceza uygulandı.

