Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36. Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi ve gruba kayıtlı çok sayıda sektör temsilcisinin katılımı ile COVİD-19 salgınının turizm sektörüne etkilerinin değerlendirildiği bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in de katıldığı toplantıda, COVID-19 salgının sektöre etkileri, son dönemde komitenin yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlamaları ele alınırken, bankacılık sektörünün temsilcileri de kredi uygulamalarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgiler aktardı.36. Grup Meslek Komitesi Başkanı Buğra Berberoğlu’nun ev sahipliği ve Meclis Üyesi Alp Özel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcilerine güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Davut Çetin, “bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir krizle karşı karşıyayız. 2016’da bir uçak krizi yaşamıştık. Başka krizler de yaşadık ama hiç birisi bunun gibi değildi. Pandemiden yalnızca Antalya turizmi değil tüm dünya etkileniyor. Bizim bu musibeti önümüzdeki süreç için avantaja çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz.” şeklinde konuştu.ATSO olarak önümüzdeki dönemin öngörüsünü yapmak ve sektörleri önümüzdeki sürece hazırlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Turizm sektörümüz önceki krizlerde olduğu gibi bu krizde de düştüğü yerden kalkacaktır. Ancak bu süreci en az kayıpla atlatmak hem ülke hem de Antalya ekonomisi için çok önemli. Bunun için sizlerden gelen öneri ve görüşleri hayata geçirmek üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun temas halindeyiz. Destek paketlerinin etkinliğini artırmak için çalışıyoruz. Bir taraftan da süreç sonrasında atılması gereken adımları tartışıyoruz.” dedi.Antalya turizminin ana pazarları olan Almanya ve Rusya’nın normalleşme dönemlerine geçmelerinin çok önemli olduğuna da değinen Başkan Davut Çetin, “Almanya’nın 15 Haziran’da Rusya’nın 15 Temmuz’da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor. Ancak, bu takvimler henüz planlama aşamasında. Hastalığın hangi noktaya geleceği ve bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Her işletmenin tüm ihtimallere göre kendisini hazırlaması gereken bir dönemdeyiz.” ifadelerini kullandı.Turizm sektörünün bu süreçte fiyat rekabetine girmemesi gerektiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, “Antalya olarak fiyatlarımızı bu dönemde korumalıyız. Yılı kaybediyoruz düşüncesiyle fiyatlarımızı aşağıya çekersek bunu önümüzdeki yıllarda yeniden eski seviyelerine çekmekte problemler yaşarız. Bu yılı kaybetmemek için önümüzdeki yılların gelirlerini aşağıya çekmeyelim” dedi.Kent olarak normalleşme sürecine girildiğini de sözlerine ekleyen Davut Çetin, “Bu durum, hem umut verici hem dikkatli olunması gereken bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Rehavete kapılmamak lazım. Mücadelemizi bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyetle sürdürmeliyiz. Hijyen duyarlılığını en üst seviyeye taşımalıyız. Açıklanan tedbirlere tam olarak riayet etmeliyiz. Ancak bu şekilde normalleşme sürecinin başarıyla devam etmesini sağlayabiliriz. Antalya olarak mücadele sürecindeki en başarılı turizm destinasyonu olmalıyız.” diye konuştu.ATSO Başkanı Çetin’in konuşmasının ardından Denizbank ve Halkbank yetkilileri üyelere yönelik krediler ile ilgili bilgiler verdiler. Denizbank Şube Müdürü Osman Ellialtı, TOBB destekli Nefes Kredisi ile ilgili detaylı bilgileri turizmciler ile paylaşırken, Halkbank Şube Müdürü Mehmet Metin de Can Suyu Kredisi ile ilgili detayları aktardı.Toplantının devamında sektör temsilcileri turizm sektörünün beklentilerini tartıştılar. Turizmciler, 2021 yılı planlamasının şimdiden yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Tanıtım Ajansı’nın Antalya’yı turizm açısından güvenli bölge teması ile tanıtmasının gerekliliği dile getirildi.