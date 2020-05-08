ALKÜ öğrencileri online sergi açtı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde ortaya çıkardıkları eserleri, online platformda sergiledi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin ortaya çıkardığı projeler, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Serginin koordinatörü Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamasındaki öğrencilerin 75 çalışma ortaya koyduğunu kaydetti.
Eserlerin kendilerini gururlandırdığını belirten Aslan, instagramda @sanalaiye kullanıcı adlı hesaptan platforma erişilebileceği bilgisini verdi.