Antalya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 1 zanlı tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Farklı adreslerde yapılan aramada 5 çalıntı motosiklet, 6 otomobil teybi ile bir miktar eroin ele geçirdi.