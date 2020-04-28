ANTALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan 31 yaşındaki tır şöförü Özgür Öz, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Serik'ten geçerken ilçedeki kardeşine uğrayan tır şoförü Özgür Öz, rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öz, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Burada 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Öz, Başhekim Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Öz, gazetecilere, tırına yüklenen muzu İstanbul'a götürmek için yola çıkmadan önce ilçede bulunan kardeşini ziyaret etmek istediğini, kendisini iyi hissetmeyince de hastanenin acil servisine başvurduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür eden Öz, "Kendimize dikkat edelim. Kimseyle yakın temasta bulunmayalım, kişisel temizliğimize ve dezenfektemize dikkat edelim. Moralimizi yüksek tutalım." ifadelerini kullandı.

- "Halsizdim ve koku almıyordum"

Erken teşhisin tedavide önemli olduğunu vurgulayan Öz, "Halsizdim ve koku almıyordum. Bu nedenle hastaneye gittim. Erken teşhis ve tedavi her zaman insan sağlığı için çok önemli. Siz de kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için en ufak bir belirtide hastaneye başvurun. Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyun ve evde kalın." dedi.

Bu arada, taburcu edilen Öz'ü çağrılan bir taksi, Kovid-19 hastası olduğunu öğrenince aracına almadı. Hastanenin önünde bekleyen Özgür Öz, Başhekim Hüsnü Yusuf Kara'nın tahsis ettiği bir araçla gideceği yere gönderildi.









