Antalya'da koronavirüs tedbirleri

Antalya'da, içkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine devam edecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

İçkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlarla pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine devam edecekleri kaydedilen açıklamada, "Bazı kişilerce konunun farklı yorumlanarak, bu işyerlerinin 07:00-22:00 saatlerinde hizmet vermesine izin verildiği algısı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: