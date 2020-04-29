OLAYIN GEÇMİŞİ

- Antalya'da bir marketteki kasiyerin yüzüne kola dökerek hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.Güvenlik güçleri, Çamlıbel Mahallesi'nde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne aldığı kolayı dökerek kasadaki yaklaşık bin lirayı çaldığı iddia edilen kapüşonlu şüphelinin A.Z. (39) olduğu belirlendi.Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra market kapısındaki ve olayda kullanıldığı ileri sürülen kola şişesindeki parmak izlerini inceleyen polisler, A.Z'yi takip sonucu yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Antalya'da bir şüphelinin kasiyerinin yüzüne kola döktükten sonra bin lira çaldığı idda edildi.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenmeyen kapüşonlu şüpheli, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir markete geldi. Marketten kola alan zanlı, kolayı kasiyer Ayşegül Kuru’nun yüzüne döktükten sonra kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak kaçtı.Market çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine gelen polis, market yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kapüşonunu yakınlardaki caminin tuvalet girişinde bulan polis, marketin kapısındaki ve olayda kullanıldığı iddia edilen kola şişesindeki parmak izlerini inceledi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.