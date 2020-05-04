Antalya'da Muratpaşa Belediyespor Jimnastik Takımı, telekonferansla antrenman yaptı.Birçok ulusal ve uluslararası turnuvalarda birinciliklere imza atan jimnastik takımı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle salonlarının kapanması ve 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından antrenman programlarını internet ortamına taşıdı.Takımın 19 yaşındaki antrenörlerinden Serap Tırtır ile Sara Staykova, pandemi tedbirleri kapsamında yaşları 8 ile 16 arasında değişen 24 kişilik takımı, haftanın 6 günü günde 4,5 saat telekonferansla internet üzerinden çalıştırıyor.Birer saat kondisyon, esnetme hareketlerinin ardından iki saat alet çalışması yapan sporcuların antrenmanı, yarım saatlik soğuma hareketleriyle sona eriyor.