İZİNSİZ ORKİDE TOPLAYANLARA CEZA

Antalya İli, Aksu İlçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekiplerince yapılan rutin denetimler esnasında, ilgili saha içerisinde izinsiz olarak bulunan iki kişi tarafından sahadaki yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkidelerin kök ve çiçekleriyle birlikte toplandığı tespit edilmiştir.Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren ilgililere 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9. Maddesini esas alınarak, aynı kanunun 20. maddesi k bendinde belirtilen idari para cezası tutarına göre kişi başı 80.465,00 TL (Seksen Bin Dört Yüz Altmış Beş) TL olmak üzere toplam 160.930,00 TL (Yüz Altmış Bin Dokuz Yüz Otuz) TL tutarında idari para cezası işlemi uygulanmıştır.Bahse konu kişiler tarafından toplanan 346 adet orkideye Antalya Şefliği ekiplerince el konularak Antalya DKMP Şube Müdürlüğümüze getirilmiştir. Şube Müdürlüğümüzde görev yapan Dr. Biyolog Sezgi ŞEREF ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. I. Gökhan DENİZ ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından yapılan incelemeler neticesinde el konulan orkidelerin Himantoglossum roberitanum (Dev orkide) ve Ophrys mammosa (Kedikulağı orkidesi) türleri olduğu tespit edilmiştir.