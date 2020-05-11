Antalya'da iki motosiklet çarpıştı biri polis iki sürücü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu biri polis iki sürücü yaralandı.

Sugözü Mahallesi'nde, polis memuru Ali A'nın (32) kullandığı 07 NCB 65 plakalı motosiklet ile Tekin K. (52) yönetimindeki 07 LJN 28 plakalı motosiklet çarpıştı.

Devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Her iki sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralı sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

