ANTALYA - Antalya'da Halk Süt Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara süt dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, Halk Süt Projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologların belirlediği ihtiyaç sahibi 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre süt desteği sağlayacaklarını anlatan Böcek, "Çocukların sağlığı ve gelişimi için süt tüketimi önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz en değerli varlığımız." ifadesini kullandı.

Sütün, Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğinden satın alınacağını vurgulayan Böcek, bu sayede yerel süt üreticilerinin de destekleneceğini kaydetti.

Halk Süt Projesinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını 15 Haziran'a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ya da 0242 249 54 28 numaralı telefondan yapabileceği belirtildi.