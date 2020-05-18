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Antalya'da hurda deposunda yangın çıktı

GÜNCELLEME -Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.Sanayi sitesinin hurdacılar blokundaki şirkete ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere gibi yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün arazözü olay yerine sevk edildi. Yangına 20 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 5 orman yangını ilk müdahale aracı ve 2 arazözle müdahale edildi.Jandarma ekipleri, zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinden çevredeki insanları uzaklaştırdı.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.Hurda deposunun sahibi Kahraman Topaktaş, yangının çoğunlukla plastik atıkların bulunduğu depoda ilk belirlemelerine göre 350-400 bin lira civarı zarara neden olduğunu söyledi.Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda yangın çıktı.Sanayi sitesinin hurdacılık blokundaki bir şirkete ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere gibi yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün arazözü olay yerine sevk edildi.Polisler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.