- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşi ile kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi, polise teslim oldu.Aşağı Hisar Mahallesi 4514 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Celal Y. ile eşi Zekiye Y. arasında mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Celal Y. tezgahtaki bıçağı alıp Zekiye Y. ile kendilerini ayırmaya çalışan baldızı Özge G'yi bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zekiye Y. ile Özge G'yi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özge G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olayın ardından Celal Y. polise teslim oldu.