Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla okul bahçelerinde ve tören alınlarında kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusu evlere taşınacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in balkonların bayraklarla donatılması çağrısı yaptığı Konyaaltında ise belediye ekiplerince vatandaşlara 35 bin bayrak dağıtıldı.



Antalya'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla okul bahçelerinde ve tören alanlarında kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, evlere taşınacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusuyla kutlanması için kentte belediyelerin öncülüğünde özenli bir çalışma yürütülüyor.

Kepez Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümü olan bu günün anlamını kavratmak ve bayram neşesini hissettirmek için bir dizi etkinlik hazırladı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çocuk cıvıltısının olamayacağı sokaklarda, Kepez Belediyesinin "gezici eğlence" ekibi dolaşacak. Belediyenin hazırladığı gezici eğlence tırıyla bayram coşkusu, çocukların ayağına gelecek.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklar için hoş bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "23 Nisan'da biz caddelerde olacağız, siz de balkonlarda." ifadesini kullandı.

- Konyaaltı bayraklarla donatılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçedeki tüm evlerin Türk bayrağıyla donatılmasını istedi.

Tüm cadde, sokak ve meydanları süslediklerini belirten Esen, ilçe sakinlerine 35 bin Türk bayrağı dağıttıklarını kaydetti.



- Muratpaşa'da iş makineleri ejderha ve dinozor olacak

Muratpaşa Belediyesi de 23 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yarın kutlama konvoyu düzenleyecek. Bu konvoyda temizlikte kullanılan iş makineleri ejderha, dinozor, fil ve akvaryuma dönüştürülerek ilçe sokaklarında gezdirilecek. Konvoy, balkonlardaki çocukları selamlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 22 Nisan Çarşamba saat 10.00'da belediye hizmet binası önünden hareket edecek konvoyun, Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süsledikleri 23 kilometrelik güzergahtan geçeceğini kaydetti.























