Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde N.A'ya ait bisikletin çalınmasına üzerine çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen S.S.H, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının ifadesinde çalınan bisikleti Antalya'da bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

