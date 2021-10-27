Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen Antalya Kaş'ta paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla dünya rekoru kırdı.
Milli Sporcumuzu tebrik ederiz.
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