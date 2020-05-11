Antalya'da, yeni tip koronavirüsla (Kovid-19) mücadele döneminde yeni sürece girilmesiyle kepenk açmalarına izin verilen berber ve kuaförler belediye ekiplerince dezenfekte edildi, maske ihtiyaçları karşılandı.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 152 kişilik ekiple Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı'nda toplam 465 berber ve kuaför salonunu dezenfekte etti.İlçelerde de 37 kişilik ekiple toplam 131 berber ve kuaför salonunu temizleyen ekipler, maske desteğinde de bulundu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin tüm imkanlarıyla sıkıntıda olan vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.