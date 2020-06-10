ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.