Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından "turizmin başkenti" olarak nitelenen kentin, açılan ilk destinasyon ve ilk havalimanı olması gerektiğini söyledi.Vali Münir Karaloğlu, turizm sektörünün temsilcileriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı.Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de yer aldı.Burada konuşan Karaloğlu, Antalya'yı, koronavirüsle mücadeleden en az zararla çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.Bunun için de dikkatli ve kontrollü şekilde süreci yönettiklerini ifade eden Karaloğlu, "Tarım ve sanayi yönünden pek fazla sıkıntı yaşamasak da bu süreç turizm sektörümüze ciddi bir balta vurdu. Elbette bazı yaralar alacağız, sıkıntılar çekeceğiz ama inşallah bu süreci başarıyla atlatacağız." ifadesini kullandı.Gelecek birkaç hafta içerisinde dünya genelinde salgınla mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını belirten Karaloğlu, hayatın normale dönmesi için tüm dünyada çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu yaptığı açıklamaları hatırlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:"Hiç yaşamadığımız farklı bir tecrübe yaşıyoruz ama mutlaka bunu da aşacağız. Bu süreçten sonra atacağımız adımların hazır olması ve o gün geldiğinde güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Bu süreçte destinasyondan destinasyona, havalimanından havalimanına açılımlar olabilir. Biz de Antalya'nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamalıyız. Sertifikasyon noktasında da çalışma yapmamız gerekli. Bizim tesislerimizin hijyen sıkıntısı yok. Tesislerimizin nasıl davranacağıyla, bu süreçte herhangi bir hasta olsa dahi nasıl çözüm üreteceği ile ilgili kuralları oturtursak, sertifikasyon yönünden de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Antalya'da mücadelemizi en kontrollü ve tedbirli şekilde sürdürüyoruz. Diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımız var."Antalya ve Türkiye adına iyi günler beklediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, Türkiye'nin salgın sürecinde yaptığı çalışmalar, krizi yönetmedeki başarısı, diğer ülkelere yaptığı yardımlar ile pozitif algı uyandırdığını vurguladı.Türkiye'nin dünyanın sağlık üssü olabileceğini dile getiren Karaloğlu, bu fırsattan istifade edilmesi gerektiğini kaydetti.- Antalya'ya gelen yabancı turistlere mesaj gönderilecekÖte yandan, toplantıda, salgın sürecinin ardından Antalya turizmini canlandırmak ve kenti tanıtmak için de fikir alışverişinde bulunuldu.Dünyadaki sektör profesyonellerine Antalya'da salgın sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin aktarılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, geçmişte kente gelen yabancı turistlere, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) koordinesinde salgının ardından Antalya'ya beklendiklerini içeren mesaj ve mektup gönderileceği duyuruldu.Alınan kararlar kapsamında, sosyal medyada ise "Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" sloganıyla Antalya'yı tanıtan paylaşımlar yapılacak. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte pazar ülkelerde Antalya'nın tanıtımı için atağa geçilecek.