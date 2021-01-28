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Antalya, Türkiye Büyümesine En Fazla Katkı Veren İlk 3 İl Arasında

Antalya, Türkiye Büyümesine En Fazla Katkı Veren İlk 3 İl Arasında
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
Antalya, Türkiye Büyümesine En Fazla Katkı Veren İlk 3 İl Arasında
Antalya ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan İl Bazında Gayrısafi Yurtiçi Hasıla verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan verilere göre Antalya’nın 2018’de yüzde 14, 2019 da ise yüzde 4.3 büyüdüğünü belirten Başkan Çetin, “Antalya 2018’de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul’dan sonra 2., 2019’da ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il olmuştur. Pandemi nedeniyle 2020 yılında en fazla gelir kaybeden il olmamıza rağmen, kentimiz doğru desteklerle önümüzdeki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.   
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
TUİK tarafından bugün açıklanan verilere göre 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye ekonomisinde büyüme yüzde 3 ve yüzde 0.9 olurken Antalya ekonomisi 2018’de yüzde 14, 2019’da yüzde 4.3 büyüyerek 2019’da 149 milyar TL katma değer düzeyine ulaşmıştır.
Hizmet sektörümüz, turizm sayesinde 2018’de yüzde 28.1, 2019’da yüzde 3.6 büyüyerek Antalya ekonomisi büyümesine katkı yapmıştır. 2019 yılında tarım yüzde 14.1, bilişim yüzde 15, mesleki hizmetler yüzde 5.1, kamu, eğitim ve sağlık hizmetleri yüzde 6.2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.1 büyürken inşaat sektörü büyümemiş, sanayi yüzde1.4 küçülmüştür.
Antalya, ülke ekonomisine en fazla katkı veren 2018’de 2., 2019 da 3. il
Turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya, Türkiye ekonomisi büyümesine İstanbul ve Ankara ile birlikte en fazla katkı sağlayan iller arasında yer almıştır. İlimiz 2018’de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul’dan sonra 2., 2019’da ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il olmuştur 

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Kişi başı gelirde 5. sırada
Gayrisafi hasıla toplamında 6. il olan Antalya 2019 yılında 60 bin 632 TL veya 10 bin 677 dolar kişi başı gelirle İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Tekirdağ’dan sonra beşinci il olmuş, İzmir ve Bursa’yı az farkla geçmiştir.
Turizm büyüyünce ülke ekonomisine katkı da artıyor
Bu veriler turizmin büyümesi durumunda Antalya ekonomisinin güçlü bir ivmeyle büyüdüğünü ve Türkiye ekonomisindeki payını artırdığını göstermekte, Antalya ekonomisinin geleceğine güvenimizi doğrulamaktadır.
Antalya, verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güçtedir
Pandemi nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de en fazla gelir kaybı yaşayan il olmamıza rağmen pandemi sonrasında hızlı bir büyüme yakalayacağımıza inancımızı koruyorum. Antalya ekonomisi, kendisine verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güce sahiptir. Bu inançla sektörlerimizin kaybını azaltmak ve Antalya ekonomisine daha fazla destek sağlamak için yoğun çaba harcıyoruz.
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