Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antalya Rehberler Odası işbirliği ile Isparta’da turizm faaliyetleri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ilimize gelen Antalya Rehberler Odası üyeleri Isparta’nın tarihi ve turistik yerlerine inceleme ve teknik gezi icra ettiler.Antalya Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Hülya Yıldırım Kaya beraberinde Antalya Rehberler Odası Üyeleri İsmail Şana, Bahar Kahraman, Birsen Yıldırım , Esin Duman , Hilmi Gazi , Mürşidin Demircan, Aysel Çiçek, Şenol Saat , Ayşe Kandaz , Mehmet Kemal Gürkan , Serkan Pehlivan , Kamil Cirik, Mehmet Taş Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret ettiler.Isparta’nın çeşitli yerlerinde inceleme gezisi yapan rehberler daha sonra Eğirdir İlçesine gelerek başta Yeşilada olmak üzere Eğirdir’in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördüler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden heyetin içerisinde bulunan Antalya Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Hülya YILDIRIM; ‘Isparta’mızın güzel beldesi Eğirdir'ide görmekten çok memnunuz. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Tarihi, doğal güzellikleriyle birlikte biz tabii ki kültürümüzü de tekrar pekişmiş olarak aklımızın bir köşesine oturtup geri döneceğiz. Antalya'mıza ve bunu tabii ki diğer bu paydaşlarımıza da anlatarak burayı gelip görmelerini isteyeceğiz. Umarım güzel beldemizi herkese anlatabiliriz böylelikle. Teşekkür ediyoruz.’ İfadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ; ‘Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Antalya Rehberler Odası yönetim kurulumuzun organizesiyle yapılan bu bölgenin turizm açısından incelenmesi, irdelenmesi ve müşterimiz olacak yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarılması konusunda özellikle turizm rehberlerimizin yapmış olduğu çalışma gerçekten çok önemli bizim için. Ben inanıyorum ki bütün bu emeklerin, çalışmaların semeresini ülke olarak zaman içinde hep beraber görürüz ve değerlendiririz.’ İfadelerinde bulundu.Başkan Veli Gök’e ve misafirperverliğine hayran kalan misafirler Eğirdir’e tekrar gelmek üzere sözleşerek ayrıldılar.