isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.

ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.
ANTALYA
G.Tarihi: 22.12.2022 18:34
385942 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.
Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antalya Rehberler Odası işbirliği ile Isparta’da turizm faaliyetleri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ilimize gelen Antalya Rehberler Odası üyeleri Isparta’nın tarihi ve turistik yerlerine inceleme ve  teknik gezi icra ettiler.
Antalya Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Hülya Yıldırım Kaya beraberinde Antalya Rehberler Odası Üyeleri İsmail Şana, Bahar Kahraman, Birsen Yıldırım , Esin Duman , Hilmi Gazi , Mürşidin Demircan, Aysel Çiçek, Şenol  Saat , Ayşe Kandaz , Mehmet Kemal Gürkan , Serkan Pehlivan , Kamil Cirik, Mehmet Taş Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret ettiler.
Isparta’nın çeşitli yerlerinde inceleme gezisi yapan rehberler daha sonra Eğirdir İlçesine gelerek başta Yeşilada olmak üzere Eğirdir’in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördüler.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden heyetin içerisinde bulunan Antalya Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Hülya YILDIRIM; ‘Isparta’mızın güzel beldesi Eğirdir'ide görmekten çok memnunuz. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Tarihi, doğal güzellikleriyle birlikte biz tabii ki kültürümüzü de tekrar pekişmiş olarak aklımızın bir köşesine oturtup geri döneceğiz. Antalya'mıza ve bunu tabii ki diğer bu paydaşlarımıza da anlatarak burayı gelip görmelerini isteyeceğiz. Umarım güzel beldemizi herkese anlatabiliriz böylelikle. Teşekkür ediyoruz.’ İfadelerini kullandı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ; ‘Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Antalya Rehberler Odası yönetim kurulumuzun organizesiyle yapılan bu bölgenin turizm açısından incelenmesi, irdelenmesi ve müşterimiz olacak yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarılması konusunda özellikle turizm rehberlerimizin yapmış olduğu çalışma gerçekten çok önemli bizim için. Ben inanıyorum ki bütün bu emeklerin, çalışmaların semeresini ülke olarak zaman içinde hep beraber görürüz ve değerlendiririz.’ İfadelerinde bulundu.
Başkan Veli Gök’e ve misafirperverliğine hayran kalan misafirler Eğirdir’e tekrar gelmek üzere sözleşerek ayrıldılar.
 
19-12-2022-baskan-kasaplar-bulusma-119-12-2022-baskan-kasaplar-bulusma-219-12-2022-baskan-kasaplar-bulusma-319-12-2022-baskan-kasaplar-bulusma-419-12-2022-baskan-kasaplar-bulusma-5

 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
TBMM'den kritik EYT kararI
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK
Asgari ücrete gelecek zam için nefesler tutuldu!
FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde Yakalandı
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı
Isparta'da soba faciası: Ev yandı
Selçuklu Tulumbacısı Isparta Şubesi açıldı
Isparta'da emniyetten büyük operasyon
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!
Para Uzman Uyardı: Kimyasal maddelerle...
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer
ISPARTA'DA KUNDURACILAR SİTESİNDE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da
Merkez Bankası anketi yayımladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
ISPARTA KOSGEB'DEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''
ISPARTA'DAKİ BENİ DİNLER MİSİN PROJESİ TÜRKiYEYE ÖRNEK OLDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?20 Aralık 2022
Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyorMehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor17 Aralık 2022
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''15 Aralık 2022
Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek DavranışTürk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek Davranış16 Aralık 2022
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!21 Aralık 2022
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'daŞanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da16 Aralık 2022
Isparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri BaşladıIsparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı16 Aralık 2022
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİAKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ20 Aralık 2022
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAKZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK20 Aralık 2022
​Isparta spor şehri oldu​Isparta spor şehri oldu17 Aralık 2022
Isparta'da emniyetten büyük operasyonIsparta'da emniyetten büyük operasyon19 Aralık 2022
Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması 18 Aralık 2022
ISPARTA'DA ŞAMPİYONLARDAN İL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARETISPARTA'DA ŞAMPİYONLARDAN İL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET15 Aralık 2022
ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET. ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.22 Aralık 2022
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yerKaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer18 Aralık 2022
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete AçıldıIsparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı20 Aralık 2022
Isparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendiIsparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendi22 Aralık 2022
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın! Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!20 Aralık 2022
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!19 Aralık 2022
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecekAltın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek16 Aralık 2022