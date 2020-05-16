Antalya polisinden "güven huzur" uygulaması

Ülke genelinde yapılan "Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Antalya'da yapılan çalışmalarda soysal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması ve iş yerlerinin belirlenen saatler dışında faaliyet göstermesi gibi çeşitli ihlallere para cezası verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan uygulama kapsamında Antalya'da yürütülen çalışmalarda 1181 personel, 223 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 5 dedektör köpek yer aldı.

434'ü süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam 1326 iş yerinin kontrol edildiği uygulamalarda 4 iş yerine 7 bin 84 lira, 20 yaş altı 3 kişiye 6 bin 692 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye ise 7 bin 448 lira ceza kesildi.

Uygulamalar kapsamında kontrol edilen 1097 aracın 23'üne toplam 9 bin 120 lira ceza uygulandı.

