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ANTALYA OSB SANAYİCİSİ YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNÜYOR

ANTALYA OSB SANAYİCİSİ YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNÜYOR
ANTALYA
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-ANTALYA OSB’NİN ÇATILARI ÖZGÜRLEŞİYOR
-ANTALYA OSB’NİN GES YATIRIMLARI ARTIYOR
-ANTALYA OSB SANAYİCİSİ YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNÜYOR
 
Antalya OSB’deki GES yatırımları son 2 yılda 3 kat artış gösterdi. GES kurmak isteyen sanayicilere Antalya OSB tarafından sağlanan destek ve hizmetler, GES kurulum başvurularının önemli ölçüde artmasını sağladı.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın 2019 yılında başlattığı ‘Çatılara Özgürlük’ mücadelesi, meyvelerini vermeye başladı. Çatılara Özgürlük Projesinin detaylarının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 3 özel banka, Antalya OSB ile protokol imzalayıp, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlara sahip finansman desteği sundu. Sunulan finansman kolaylığının ardından Bölgede bulunan GES sayısı ile santrallerin toplam kurulu güçleri 3 kata kadar artış gösterdi.
EN ÇEVRECİ YATIRIM
2019 yılında Bölgede 5 adet GES bulunuyorken söz konusu santrallerin kurulu güç toplamları 3.206 kWe’ye eşitti. Çatılara Özgürlük projesi kapsamında sanayicilere sağlanan destekler ile santral sayısı 2020 yılında 8’e, 2021 yılında 13’e, 13 santralin toplam kurulu güçleri de 3.206 kWe’den 10.445 kWe’ye yükseldi. İlk GES tesisinin 2015 yılında kurulduğu Antalya OSB’deki toplam 13 GES, 6 yılda 28 milyon 635 bin 520 kWh elektrik üretti. GES’ler tarafından üretilen 28 milyon kWh’lık elektriğin 13 milyon 360 bin 177 kWh’ı GES’in kurulu olduğu fabrikalarda üretimde kullanılırken, ihtiyaç fazlası olan 15 milyon 275 bin 343 kWh’lık enerji Antalya OSB elektrik şebekesine verilerek diğer tesislerin kullanımına sunuldu. Fabrikasının çatısına GES kuran 13 firma, yaptığı çevre dostu yatırım ile üretimde kullandığı enerjinin bir bölümünü güneşten elde ederken, hafta sonu, resmi tatil gibi kapalı olduğu günler ile fabrikanın düşük yoğunlukta çalıştığı zamanlardaki ihtiyaç fazlası elektriği satarak hem ekstra bir gelir elde etti hem de Bölge genelinde kullanılan elektriğin bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine katkı sağladı.
28 YENİ GES BAŞVURUSU
Son dönemde faaliyete geçen GES sayısının ciddi oranda artması ve elde edilen faydanın tüm sanayiciler tarafından kabul görmesi, GES yatırımlarına olan ilgiyi artırdı. 2021 yılının ilk 10 ayında toplam 28 firma çatısına GES kurmak için Antalya OSB Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Başvuruların 25’i yapılan teknik değerlendirmenin ardından uygunluk onayı alırken, 3 firma onay sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Söz konusu 28 GES projesinin Bölge sanayicileri tarafından hayata geçirilmesi halinde Antalya OSB’deki GES sayısı 41’e, toplam kurulu güç ise 29 bin 836 kWe’ye ulaşacak. 41 GES’in üreteceği elektrik enerjisinin güneşli gün sayısına göre değişiklik göstereceği, mevcut GES’lerin kurulu güçleri ve üretim miktarları dikkate alındığında 1 yılda yaklaşık 40 milyon kWh’a yakın bir üretim potansiyeline sahip olacağı, bu oranında Antalya OSB’nin 1 yılda tükettiği elektriğin yüzde 7’sine tekabül edeceği belirtildi.
4-6 YILDA AMORTİ EDİYOR
Antalya OSB’deki tüm fabrika çatılarının GES ile donatılması halinde Bölgenin dışarıdan elektrik almasına gerek kalmayacağını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, sanayicilerin de hem gelir sağlayacağını hem de ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisinin üreteceğini söyledi. Çatılara yapılacak GES yatırımın 4-6 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti ettiğini dile getiren Bahar, “İklim değişikliğinin ve yarattığı olumsuzlukların henüz bu kadar hissedilir duruma gelmediği dönemlerde mücadelesine başladığımız Çatılara Özgürlük Projesinin, sadece bu yıl meydana gelen Manavgat yangını göz önüne alındığında ne kadar elzem olduğu bir kez daha hatırlanacaktır. Eğer önlem almaz, çevreyi ve doğayı bu oranda kirletmeye ve katletmeye devam edersek bunun faturasının çok ağır olacağı bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçektir. Enerji alanında büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizin bu gerçek ile yüzleşmesi ve gerekli yatırımları daha fazla vakit kaybetmeden yapması hem üretimde tam bağımsız Türkiye idealinde hem de küresel ısınmanın önlenmesinde büyük faydalar sağlayacaktır. Karbonsuz enerji üretimi için küresel ısınmayı tetikleyici üretim teknolojilerinden vazgeçip çevreci ve daha verimli teknolojileri devreye almamız gereken bir dönemdeyiz. Dünya yeni bir çağın eşiğindedir. Bu çağ yeşil dönüşüm çağı olacaktır, bu dönüşümü görmezden gelme ya da ıskalama gibi bir şansımız yoktur” dedi.
SANAYİCİYE KOLAYLIK
Sanayicilerin yapacağı GES yatırımlarının tüm bürokratik süreçlerinin Bölge Müdürlüğü tarafından takip edildiğini ve bu anlamda sanayicilere büyük kolaylıklar sunulduğunu anlatan Bahar, “Bölgemizde kurulması planlanan lisanssız elektrik üretimi başvuruları Bölge Müdürlüğümüze yapılmaktadır. Başvuruların evrak ve teknik yönden değerlendirilmesi Bölge Müdürümüz, konusunda uzman bir Bölgemiz personeli ve dağıtım şirketinden uzman bir personel olmak üzere, 3 üyeden oluşan bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Evrak yönünden değerlendirme sonucu uygun olan başvurular Bölge Yönetim Kuruluna sunulmakta ve Yönetim Kurulu kararından sonra işlemler başlatılmaktadır. Katılımcılarımızın hak kayıplarına uğramaması için başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar olan süreç, uygulama aşamasında tesis yapım faaliyetleri, geçici kabul aşamasında TEDAŞ ile yapılması gereken işlemler, üretim aşamasında ihtiyaç fazlası enerjinin mahsuplaşma sonrası satışı ile ilgili görevli tedarik şirketi ve EPİAŞ tarafındaki işlemler Bölge Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte ve katılımcılarımız ayrıca bilgilendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

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