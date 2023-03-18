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ANTALYA OSB CUP ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

ANTALYA OSB CUP ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
ANTALYA 0
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ANTALYA OSB CUP ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
 
Antalya OSB CUP Firmalar Arası Karma Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu CANTEK oldu.
 
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Karma Voleybol Turnuvası sona erdi. Cantek ve AGT’nin final müsabakasında karşılaştığı turnuvada, Cantek maçtan 3-0’lık skorla ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın kadın çalışanların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi nedeniyle kapsayıcı olarak OSB tarihinde ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Takım listesinde en az 3, sahada da en az 2 kadın oyuncu bulundurma zorunluluğu getirerek kadın çalışanlarımızdan gelen bu haklı talebin neticesinde çok güzel bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptık. Böyle bir turnuvayı OSB olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
BİRİNCİLİK KUPASI CANTEK’İN
Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesisleri’nde 15 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvada, Yörükoğlu A.Ş. 3-1’lik skorla ANKUTSAN karşısında kazanarak turnuvanın üçüncüsü olurken, şampiyonluk maçında ise Cantek ile AGT karşı karşıya geldi. Cantek maçtan 3-0’lık skorla ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakanın kazananı Cantek’e birincilik kupası Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak tarafından takdim edildi. Turnuvanın ikincisi AGT olurken kupa, Müteşebbis Heyeti Üyesi Canan Gürkan tarafından takıma verildi. Turnuvanın üçüncüsü Yörükoğlu A.Ş. kupasını Denetim Kurulu Üyesi Fatih Tapcı’dan alırken dördüncü olan ANKUTSAN’a kupası Turnuva Komite Başkanı Başak Şirin Erdoğan tarafından takdim edildi.
SAMİMİYET KAZANDI
Turnuvanın firmalar arasında arkadaşlık ilişkilerini artırdığını kaydeden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Yeni bir heyecan dalgasına ev sahipliği yapmaktan çok mutluyum. Kadınlarımızın katılımıyla çok daha renkli, çok daha güzel bir turnuvayı hep birlikte icra ettik. Centilmenliğin, nezaketin, samimiyetin kazandığı, örnek bir spor organizasyonunda hem spor yapıp hem de çalışanlarımızın motivasyonunu artırmış olduk. Emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum ve sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.



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