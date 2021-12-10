Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Desteği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Antalya AB Bilgi Merkezi tarafından SÜGEP ve Boğaziçi Üniversitesi SDSN (Sürdürülebilir Çözümler Ağı) Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Antalya Sürdürülebilirlik Elçileri Programı” başarı ile tamamlandı.Antalya Kültür Sanat’ta 6 gün boyunca SÜGEP Akademi Başkanı Umut Dilsiz tarafından verilen eğitime katılan elçiler, Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelde uygulanmasına yönelik bilgiler edinirken oluşturdukları çalışma grupları altında hazırladıkları proje fikirlerini ATSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz’in de yer aldığı proje değerlendirme komitesi önünde sunma imkanı yakaladılar. Sürdürülebilirlik Elçileri tarafından geliştirilen birbirinden değerli proje fikirleri komite üyeleri tarafından dikkatle dinlendi.Sunumlardan önce bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Deniz, ATSO olarak 2021-2023 yıllarına ilişkin stratejik planda sürdürülebilirliği tüm alanlarda öncelikli hale getirildiğini belirterek “Tüm sektörleri verimlilik esasına dayanan, sürdürülebilir bir altyapı ile buluşturmanın önemine dikkat çekiyoruz. İşletmelerin yalınlık, esneklik, dayanıklılık gibi konularda farkındalıklarını artırmak üzere çalışıyoruz. Dijitalleşmenin, veri analitiğinin, ağ yönetiminin önemini vurgulayan projeleri uygulamaya geçiriyoruz. TMMOB Odaları ve akademisyenlerin katkıları ile Çevreci Dönüşüm Kurulu oluşturduk ve ilkim değişikliğine dirençli ekonomi yol haritası üzerine çalışıyoruz. Artık bu yolda sizler de destekçilerimiz arasına katılmış durumdasınız.” dedi.Hazırlanan 7 projeden dereceye giren 3 projede yer alan katılımcılar, katılım belgelerinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kalkınma Çözümleri Ağı onaylı sertifika almaya hak kazandılar.Programın ikinci altı gününde elçiler, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve uzmanlarından Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında “Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri” üzerine özel tasarlanmış eğitimler aldılar.