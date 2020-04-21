Bu kotaların, hububat ve bakliyat ürünleri üreticisi çiftçilerimizin elindeki ürünlerin alım fiyatını etkilememesi için Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışmalar nelerdir?

Bakanlığınızca, kendi çiftçimizi ve tarımsal üretimimizi güçlendirmek amacıyla tarımsal kalkınma hamlesi başlatılması düşülmekte midir? Bu konuda yürütülen ya da hazırlanan çalışma ve projeler var mıdır? Böylesi çalışmalar mevcutsa, sıfır ithalat yetkisi ciddi bir çelişki değil midir?

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Toprak Mahsülleri Ofisine verilen ithalatta sıfır gümrük vergisine ve tarımsal kalkınma hamlesinin başlatılması gerektiğine dair Tarım ve Orman Bakanına Soru önergesi hazırladı.Hasan SUBAŞIBASIN BÜLLTENİTüm dünyayı etkileyen Korona Virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle pek çok sektör yanında tarım sektörünün de olumsuz etkilendiğini söyleyen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ‘Çiftçinin peşpeşe alınan yanlış ithalat kararları karşısında mücadele gücü kalmadı’ diyerek Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın derhal Tarımsal Kalkınma Hamlesi başlatmasını istedi.Hasan Subaşı TBMM Başkanlığı’na Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması istemi ile verdiği soru önergesinde, ‘’Çiftçilerimiz, halihazırda yüksek girdi fiyatlarıyla mücadele verip, ürünlerini yüksek fiyattan satmaya ve hayatta kalarak tarımsal üretimi devam ettirmeye çalışmaktadır’’ dedi. Subaşı, Yetersiz tarımsal destek ve yüksek girdi fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü belirterek, şöyle devam etti:‘’ Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tanınan sıfır gümrük verisiyle tarımsal ürün ithalat yetkileri, çiftçimizin elindeki ürünün alım fiyatını daha da düşürmektedir. Covid-19 pandemisi, tarımsal üretiminin ülkeler için stratejik önemini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, ülkemizde, mısır, buğday, arpa, pirinç vb. ürünlerin hasat zamanı yaklaşmaktadır. Tüm bunlara rağmen, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Resmî Gazete’de yayınlanan Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararıyla, “100 bin ton kuru bakliyat, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç” ürünü için sıfır ithalat gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.