ANTALYA’DA 16 BİN KINALI KEKLİK DOĞAYLA BULUŞUYOR

Antalya ilinin 18 ilçesine bağlı 440 mahallede 16 bin adet kınalı keklik Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte doğaya salınıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş ve Malatya Kanatlı Yaban Hayvanı Üretme İstasyonlarda yetiştirilen kekliklerin tamamının yerleştirme çalışmalarının 3 hafta içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.Sesi ve kültürümüzdeki yeri ile doğal hayatın vazgeçilmez parçası olan kınalı keklikler, zararlı böceklerin, kenelerin baş düşmanı olarak ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamaktadır. Çiftçinin dostu olarak tarımsal üretimi de desteklemektedir.2020 yılı içerisinde 10.267 kınalı keklik Antalya ilinde doğaya yerleştirilmişti. 2021 yılı içerisinde Antalya ilinin 18 ilçesine bağlı 640 mahallesinde Mahalle muhtarlarıyla birlikte doğaya salınan kekliklerin doğal hayata uyum sağlaması ve ekolojik dengedeki yerini alması için 2020 yılında ve 2021 yılında avlanması il genelinde yasaklanmıştır.