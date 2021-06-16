-ANTALYA BASININDAN ANTALYA OSB’YE ÖDÜL

-GAZETECİLERDEN ANTALYA OSB’YE ÖZEL ÖDÜL

-GAZETECİLER ANTALYA OSB’Yİ ÖDÜLLENDİRDİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 2020 yılı Antalya Basın Ödülleri kapsamında AGC Kurum Özel Ödülü’ne layık görüldü. AGC’den yapılan açıklamada; Antalya yerel medyasına sağladığı katkı ve destekler, Antalya ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için projeler üretmesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ile Türkiye’de örnek bir eğitim modeli geliştirmesi ve hayata geçirmesi nedeniyle AGC Kurum Özel Ödülü’nün Antalya OSB’ye verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Göreve gelir gelmez Antalya OSB’nin kent ile buluşmasını sağlamak için basın birimini kurduklarını, basın yayın organları ile Antalya OSB arasında kurulan güçlü iletişimin ve iş birliğinin bölgenin duvarlarının yıkılıp şeffaflaşmasında çok önemli bir rol oynadığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu gün Antalya öncü, örnek, güçlü ve etkili bir organize sanayi bölgesine sahip ise bunda Antalya basınının çok önemli katkıları vardır. Gazeteci dostlarımız Antalya OSB’deki gelişmeleri, sanayi sektörünün büyüyüp gelişmesi için dile getirilen her fikir ve öneriyi, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan-sağlayacak tüm projelerimizi kamuoyunun ve ilgili makamların dikkatine sundular. Antalya’da sanayi sektörü adına bir farkındalık oluşmasına, bu farkındalığın yurt sathına yayılıp Antalya’mıza katma değer olarak dönmesine vesile oldular. Antalya’daki tüm sanayiciler ve iş dünyası adına AGC yönetimine, Antalya basınına ve tüm basın emekçilerine saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.Kent ekonomisinin gelişmesi ile eğitim alanında hayata geçirdikleri projelerin gazeteciler tarafından ödüllendirilmesinin önemli bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Bahar, “Gazeteciler adeta bir radar gibi bulundukları şehri gözleyerek meydana gelen olaylara, yaşanan gelişmelere, söylenenlere ve yapılanlara tanıklık edip, tarihe not düşerler. Bir bakıma kentin hafızasıdırlar. Antalya’nın kent adına en yüksek farkındalığa sahip kesiminden, kent ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için ürettiğimiz projeler ile eğitim alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve yaptığımız yatırımlar için ödüle layık görülmek, bizler için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Aldığımız bu ödül kendimizi doğru anlattığımızın, anlaşıldığımızın ve doğru işleri, doğru şekilde yaptığımızın da kanıtıdır bir bakıma” ifadelerini kullandı.Antalya OSB Teknik Koleji’nin henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamadan, kuruluş aşamasında ödüle layık görülmesinin eşine az rastlanır bir teveccüh olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, “Göreve gelir gelmez, 2006 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrini gerçekleştirdiğimiz meslek lisesini, güçlendirmek, daha modern hale getirmek ve örnek bir eğitim modelini hayata geçirmek için resmi olarak geri istedik. Okulun Bölgeye devir edildiğinin haberini aldığımdaki sevinç gözyaşlarıma ekip arkadaşlarım şahittir. Bu okul bizim en büyük hayallerimizden biridir. Çünkü gençlerimizi çok önemsiyoruz, onlar bizim kıymetlilerimiz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Önce kendisine, sonra ailesine ve ülkesine faydalı gençler yetiştirip bu kıymetleri ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu bizlerin sorumluluğu, bu görevlere bu yüzden seçiliyoruz, bu imkanlar, bu makamlar taş üstüne taş koyalım, fayda yaratalım ve bu faydaya herkesin erişimini sağlayalım diye bizlere emanet ediliyor. Aldığımız bu ödül bizim nazarımızda emanete layıkıyla sahip çıktığımızı da ifade ediyor” şeklinde konuştu.