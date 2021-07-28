ANTALYA AKDENİZ YELKEN KULÜBÜ

EĞİRDİR’DE KAMP YAPIYOR.

İlçemizde faaliyet sürdüren Eğirdir Yelken Kulübünün misafiri olarak ve işbirliğiyle Antalya Akdeniz Yelken Kulübü yelkencileri dün ilçemize gelerek Eğirdir’li yelkencilerle ortaklaşa antreman gerçekleştiriyorlar. Bu hafta 4 gün sürecek olan ve 13 sporcunun Eğirdir’de kurduğu kampın ardından önümüzdeki haftada bir başka grup Eğirdir’de kamp çalışmalarını sürdürecek.Eğirdir Gölünün rüzgarını, dalgasını ve konumunu çok beğenen Antalya’lı sporcular kamptan oldukça memnun. Eğirdir Altıngöl Otelde konaklayan kulüp sporcuları Eğirdir’den ve hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)