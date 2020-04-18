Ambulans helikopter, üç günlük bebek için havalandı ANTALYA - Antalya'da kronik rahatsızlığı bulunan üç günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.Kentteki özel bir hastanede dünyaya gelen Berkant Çaçar'ın kronik rahatsızlığı olması üzerine yetkililerden yardım istendi.Sağlık Bak