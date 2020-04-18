Antalya'da kronik rahatsızlığı bulunan üç günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Konya'dan havalanan ambulans helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi heliport alanına indi. Ambulansla hastaneden getirilen 3 günlük bebek, helikopterle Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Ambulans helikopter, üç günlük bebek için havalandı
Antalya'da kronik rahatsızlığı bulunan üç günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Kentteki özel bir hastanede dünyaya gelen Berkant Çaçar'ın kronik rahatsızlığı olması üzerine yetkililerden yardım istendi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla Konya'dan havalanan ambulans helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi heliport alanına indi.
Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine götürüldü.