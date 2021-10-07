“OKUL TIRAŞI”,
ALTIN PORTAKAL’DAKİ GALASINDA
İLK KEZ TÜRKİYE’DE İZLEYİCİYLE BULUŞTU!
Ferit Karahan’ın, uluslararası festivallerden ödüller toplamayı sürdüren yeni filmi “Okul Tıraşı”, 5 Ekim Salı akşamı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki galasıyla ilk kez Türkiye’de izleyiciyle buluştu.6 Ekim Çarşamba sabahı gerçekleşen söyleşide ise yönetmen Ferit Karahan, senaryoyu Karahan’la birlikte yazan Gülistan Acet, yapımcı Kanat Doğramacı, ortak yapımcı Tudor Alexandru Craciun, genel koordinatör Ekin Zeytinler, başrol oyuncularından Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız, Muammer Brav moderatörlüğünde sinemaseverlerle bir araya geldi.
“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, CansuFırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan’ın Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.
71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü “Okul Tıraşı”, 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü, 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE’da En İyi Film ve En İyi Seyirci Ödülü, 28. Avrupa Film Festivali Palić’te En İyi Yönetmen Ödülü, 11. Atlántida Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü, 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve En İyi YönetmenÖdülü, 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, 2021Ourense Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen Ödülü kazandı. Asteros Film yapımı“Okul Tıraşı”, Altın Portakal’ın yanı sıra farklı ülkelerde uluslararası festivallerde yarışmaya ve gösterimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
“OKUL TIRAŞI” HAKKINDA
“Okul Tıraşı”; ilk filmi “Cennetten Kovulmak” ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan’ın yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi. Henüz yapım aşamasında Eurimages, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Romanya CNC’den yapım desteği alan film, aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan araştırma geliştirme desteği ve Antalya Film Forum’dan Pitching Ödülü de almaya hak kazandı. “Okul Tıraşı” yapım aşamasında ayrıca, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında ise First Cut+ Özel Ödülü’nü kazandı. Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği filmin çekimleri, 2019’un ilk aylarında Van’ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşti.
“OKUL TIRAŞI” FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK VE İNDİRMEK İÇİN: