DÜNYA FESTİVALLERİNDEN ÖDÜLLER ALMAYI SÜRDÜREN

“OKUL TIRAŞI”,

“OKUL TIRAŞI” HAKKINDA

“OKUL TIRAŞI” FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK VE İNDİRMEK İÇİN:

, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesi... Başrolleriniile birlikte çocuk oyuncu’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi.’ınile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü’in ve’nin, görüntü yönetmenliğini’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezliüstleniyor.’nde’nde’davete’ndendeve’nde’nde isekazandı.yapımı, Altın Portakal’ın yanı sıra farklı ülkelerde uluslararası festivallerde yarışmaya ve gösterimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.; ilk filmi “Cennetten Kovulmak” ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan’ın yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi. Henüz yapım aşamasında Eurimages, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Romanya CNC’den yapım desteği alan film, aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan araştırma geliştirme desteği ve Antalya Film Forum’dan Pitching Ödülü de almaya hak kazandı.yapım aşamasında ayrıca, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında ise First Cut+ Özel Ödülü’nü kazandı. Yapımcılığını’nın üstlendiği filmin çekimleri, 2019’un ilk aylarında Van’ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşti.