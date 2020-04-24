Akseki Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor

ANTALYA - Akseki Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ve hijyen ürünleri ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri ilçede yaşayan yardıma muhtaç ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların ihtiyaçlarını gideriyor.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerin zor durumda kalmaması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yardım paketlerinin dağıtılmasına zaman zaman kendisinin de katıldığını belirten Özkan, "Özellikle de bu virüsten dolayı çalışamayan, evinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine evlerinde kalan yaşlılara gıda kolilerini ulaştırma, onların hal, hatırını sorma ve onlara destek olma noktasında elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

