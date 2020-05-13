ANTALYA - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Özkan, ilçedeki parkları gezerek, oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi.

Salgın nedeniyle çocukların bir süredir evlerde kaldığını dile getiren Özkan, bugün 11.00 ile 15.00 saatlerinde yürüme mesafesinde dışarıya çıktıklarını anımsattı.

Belediye olarak da parklarda gerekli tedbirleri aldıklarını, dezenfeksiyon çalışmalarını yaptıklarını anlatan Özkan, "Devletimizin aldığı tedbirlere, büyüğümüzle, küçüğümüzle tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması bizleri sevindiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Özkan, mutluluklarına ortak olmak istediklerini kaydetti.

Serik ilçesinde çocuklar, parklar ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu . Çocuklar, parklardaki oyuncakların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aileler ve çocukları sosyal mesafeye dikkat etti.



