Adana'da yasağa rağmen sokağa çıkan 69 yaşındaki Ayşe Çimen, bindiği belediye otobüsünden polis ekiplerince indirildi. Otobüsün orta kapısından inip açık olan ön kapıya kadar yürüyen Çimen, sürücüye hakaret edip içeriye doğru tükürdü. Öfkesini alamayan yaşlı kadın, gazetecilere tepki gösterdi. Çimen'in polislerle arasında ilginç diyalog yaşandı. Polis ekibi Çimen'i uyararak evine gönderdi.



Yasağa rağmen belediye otobüsüne binen yaşlı kadını polis indirdi

Adana'da yasağa rağmen sokağa çıkan 69 yaşındaki Ayşe Çimen, bindiği belediye otobüsünden polis ekiplerince indirildi.

Alınan bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda sokağa çıkan Ayşe Çimen'i polis ekipleri tespit etti.

Balcalı Hastanesi önünde halk otobüsüne binen Çimen'e otobüsün kadın sürücüsü inmesi için uyarıda bulundu. Çimen otobüsten inmemekte ısrar etti.

Şoför, Mithat Özhan Bulvarı'nda otobüsü durdurarak polisi aradı, olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadını ikna edilerek otobüsten indirildi.

Otobüsün orta kapısından inip açık olan ön kapıya kadar yürüyen Çimen, sürücüye hakaret edip içeriye doğru tükürdü. Öfkesini alamayan yaşlı kadın, gazetecilere tepki gösterdi.

Çimen'in polislerle arasında ilginç diyalog yaşandı. Polis ekibi Çimen'i uyararak evine gönderdi.















