Öğrenci Servis Araçları Denetimi Gerçekleştirildi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için öğrenci servisi hizmeti veren araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu da ekipler tarafından kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları denetimi yapan ekipler, şoförlere ve öğrencilere Covid-19 tedbirleri hakkında bilgiler verdi.