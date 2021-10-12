Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Akkeçili Köyü Yörük Evinde İncelemelerde Bulundu
Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Akkeçili Köyü Muhtarı Mustafa ÜNAL ile birlikte Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) projesi kapsamında yapılan Yörük evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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