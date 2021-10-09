ULUBORLU'DA ''MADDE BAĞIMMLIĞI'' EĞİTİMİ

Kaymakamlığımız bünyesinde; İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kutlubey KYK Müdürlüğü ve Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle, Alaaddin Keykubat Halk Kütüphanesi'nde "Madde Bağımlılığı" hakkında eğitim düzenlenmiştir.Eğitim; Yeşilay Şube Sorumlusu Nesrin ÇOLDUR, Yeşilay Isparta Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Birimi Başkanı Vildan ÇETİN ve YEDAM çalışanı Sosyal Hizmet Uzmanı Betül BUBER tarafından verilmiş olup, madde bağımlılığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yapılmıştır.