Hep Esnafın Lehine Kararlar Aldı



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Meclisi göreve geldiği günden bugüne kadar hep Eğirdir Esnafı lehine kararlar aldı.Esnaflar lehine alınan kararla ilçemiz de otopark ücretleri kaldırıldı, aylık gecikme zammı yüzde 5’ten yüzde 1,60’a düşürüldü, hafta tatili ruhsat harçları kaldırıldı, 2020’de 3 aylık kiraları terkin edildi, kira artış oranları yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldü, içme suyu bedelleri yüzde 30 düşürüldü, esnaflar lehine alınan bu kararların belediyeye maliyeti 10,5 milyon. Bir taraftan Eğirdir halkımızın önümüzdeki süreçlerde huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir yaşam sürmeleri için çalışmasının yanında İlçemizde yer tahsisi yapılarak Turizm Fakültesi öğrencilerimiz için 3 milyon 200 bin TL. harcama yapılarak binaları hazırlanıyor. İlçemizde sayıları artan üniversite öğrencileri için 300 yataklı yurt yapımı gerçekleşiyor.



Kaynak: Eğirdir Ses Haber