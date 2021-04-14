SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Karaman Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Enstitü Müdürlüğümüze Ziyarette bulundular.Ziyarette incelemelerde bulunan Ermenekli heyete Enstitüsü Müdürümüz Fuat BİLGİN, Enstitü faaliyetleri ve çalışma konuları hakkında bilgiler verdi.Konuklar Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne ait Tıbbi Sülük Araştırma Ünitesini ve Kerevit kuluçkahanesini inceleme fırsatı buldular.Misafirlere tıbbi sülük, kerevit, sudak balığı ve yağ balığı üretim ve araştırma çalışmaları hakkında bilgiler verildi.