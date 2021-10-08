STK’LARDAN İL MÜFTÜSÜ’NE ZİYARET

Sivil Toplum Kuruluşlarından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğüne ziyaretler devam ediyor.Eğitime Destek Platformu Isparta Şube Başkanı Salih Arslan, Kadem Isparta Şube Başkanı Gonca Kayacan, İlim Yayma Vakfı Isparta Şube Başkanı Ali Osman Altunbaşak ile birlikte İl Müftüsü Bayram Şahin’i makamında ziyaret etti.Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleşen ziyarette STK’ların il temsilcileri, İl Müftüsü Şahin’in Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.Müftü Şahin, ziyaretlerinden dolayı şube başkanlarına teşekkür etti.