ISPARTA KOSGEB’ DEN YALVAÇ TİCARET ODASINA ZİYARET



KOSGEB’ DEN ODAMIZA ZİYARET

KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu’ yu makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette konuşan KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkında bilgiler verdi. KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip fikir alışverişinde bulunmak istedik” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın Kurucu, KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım’ a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kurucu ziyaret sonrasında “Odamız olarak girişimcinin, üretenin, üreticinin, istihdama katkı sağlayanın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Girişimcinin, işini büyütmek ve yeni girişimcilik yapmak isteyenlere, hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmak için KOSGEB Müdürümüz ile bilgiler paylaştık. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası olarak KOSGEB ile sürekli iletişim halinde olup YALTSO üyelerine daha fazla nasıl katkı verebilir ve faydalı olabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunacağız. Üreticilerimize, Sanayicilerimize ve tüm İşletmecilerimize hayırlı işler dileriz.” ifadelerini kullandı.

