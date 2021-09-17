ŞİMDİ EĞİRDİR'DE HAREKETLİLİK ZAMANI!

Avrupa Hareketlilik Haftası yarın başlıyor!2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Hafta kapsamında belediyeler; hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmekte ve 22 Eylül tarihinde çokça bilinen “Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği düzenlemektedir. Her yıl bir tema ekseninde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 teması Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenmiştir.Hafta süresince, gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.Bu yıl ilk kez Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi olarak haftaya katılım sağlıyor, sağlıklı ve güvenli ulaşımı teşvik ediyoruz. Hafta kapsamında yapılacak etkinliklere tüm halkımız davetli olup etkinlikleri sosyal medya üzerinden #HareketlilikHaftası, #MobilityWeek #TBB etiketleriyle paylaşmanız İlçemizin ve etkinliklerimizin görünürlüğünü arttırmanın yanında güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekecektir.21 Eylül’de Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi’nin organizesinde mesafesi ve zemini uygun olan güzergâhtaki vatandaşlarımızı yaya veya bisiklet ile ulaşım sağlamalarına davet ediyoruz.(Eğirdir Kaymakamlığı - Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)