Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı. Erdemli Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri kamu ve özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı.



Mersin'de sağlık çalışanlarına limon ikramı



- Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı.

Erdemli Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri kamu ve özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman yanında oldukları belirterek, bu süreçte önemli rol üstlenen çalışanlara teşekkür etti.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erman Eker de kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.















