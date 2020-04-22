GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çiftin sobalarını söküp yıkayarak depoya kaldırdı.

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.04.2020 17:22
47 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri
Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bir çiftin nikahları Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı.
İlçede yaşayan ve salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Zafer ve Esra Özhan çifti, nikah için Belediyeye başvurdu. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde Hekimhan Belediyesince davetlilere maske dağıtıldı.
Sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzenini sağladıktan sonra çiftin nikahını Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ kıydı.
Karadağ, genç çifti kutlayarak, "Çok zor günlerde birlikte bir yaşama 'evet' dediniz. Bir ömür boyu bu direnme gücünüzle birbirinizi sevin, sayın ve hayatınız boyunca hep mutlu olun." dedi.
Damat Zafer Özhan ise salgını nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı nikahlarını evlerinden çıkamayan yakınlarına cep telefonuyla canlı yayın yaparak izlettirdiklerini söyledi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliğince PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına yönelik tedbirler alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin'in PTT ve Ziraat Bankası yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, Merkez Eyyübiye ilçesindeki Dr. Caviz Özyeğin İlkokulu ve Gazi Ortaokulunda PTT hizmeti verilmeye başlandı. 
Karaköprü Belediyesi de salgınla mücadele kapsamında araç filosuna yeni mikro sistemli dezenfektan püskürtme aracı dahil etti. 
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ise ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek ateşini ölçtüğü esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.
- Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, yolcu kapasite aşımına engel olunması ve maskesiz yolculuğa yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere ve üreticilere 250 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıttı.
- Adıyaman
Adıyaman'da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan kişilerin ise maske ve eldiven taktıkları görüldü. 
Gölbaşı Belediyesince ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
Esnafa maske dağıtan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar maskelerini biz getirelim. Küresel bir sorun olan virüse karşı bizlerde önlemlerimizi aldık. Belediye olarak tüm birimlerimizle aralıksız gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler de maske üretimlerini sürdürüyor.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çiftin sobalarını söküp yıkayarak depoya kaldırdı.
Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye (70) ve Mehmet Fakı Oğul (71) çifti, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, sobalarının sökülmesi talebinde bulundular. 
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftin evine giderek sobasını söküp yıkadıktan sonra depoya kaldırdı.  
Lütfiye Oğul, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kocam da ben de hastayız, sobayı sökemedik. Sağ olsun komutanlarımızı aradım, geldiler söktüler. Allah razı olsun evlatlarımdan." dedi.
Mehmet Fakı Oğul da "Devletimiz var olsun." diyerek zor zamanlarında destek oldukları için jandarma ekibine teşekkür etti.










 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu
Isparta'da terör örgütünü öven şahıslara TEM'den operasyon!
İki yeni destek ödemesi başlıyor! Çalışanlardan IBAN'lar istenmeye başlandı
Salda Gölü'nde "el arabalı" ve "tırmıklı" hassas çalışma
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 23 Nisan mesajı...
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Birçok ülke bu hataya düştü
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
Koronavirüs'te yerli umut! 6 farklı ekip çalıştı kritik rapor...
Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine çifte indirim geliyor
81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi
Isparta 23 Nisan’a hazırlanıyor, tüm evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Sosyal Yardım Şartları Açıklandı! 1000 Lira Verilecek! Bu Kez Kişi Bazlı Değil...
Isparta'da Koronavirüs (Covid-19) İle mücadele kapsamında neler yapıldı? yapılıyor?
Isparta Müftülüğü'nden önemli duyuru
Isparta'da Dezenfektanlar analiz ediliyor! ''Bunlara dikkat edin!'' Uyarısı
Isparta Valisi Seymenoğlu yerinde inceledi ihmal edilmiyor!
Isparta'da göl ortasında izole bir hayat!
Isparta ev yangını! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
SDÜ Bölüm Başkanı sosyal mesafe ve izolasyonu psikolojik açıdan değerlendirdi
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Isparta'da karaağaç pazarı kapatıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı18 Nisan 2020
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...17 Nisan 2020
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecekHerkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek16 Nisan 2020
Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!16 Nisan 2020
Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!19 Nisan 2020
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı17 Nisan 2020
Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulunduIsparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu18 Nisan 2020
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...20 Nisan 2020
Yeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladıYeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladı19 Nisan 2020
Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvanKoronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan16 Nisan 2020
Yeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlarYeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar20 Nisan 2020
81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi16 Nisan 2020
Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...20 Nisan 2020
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiÜst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi17 Nisan 2020
Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!17 Nisan 2020
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendiBakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendi19 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldıEsnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı18 Nisan 2020
Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...18 Nisan 2020