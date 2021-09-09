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KAYICI ; ‘ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU, TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM.’

KAYICI ; ‘ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU, TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM.’
TÜRKİYE
G.Tarihi: 09.09.2021 17:11
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU BAŞKANI
SALİM KAYICI’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ.
 
KAYICI ; ‘ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU,
TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM.’
 
30 Ağustos 2021 Gecesi Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen Eğirdir Belediyesi K1 Kick Boks Altın Kemer müsabakaları sonrası Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim KAYICI’ya desteklerinden dolayı  Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün selam ve teşekkürlerini Ankara’ya götüren Eğirdir Belediyesi Antrenörleri Kadir EKEN, Ali AYDOĞDU ve Antalya Kick Boks İl Temsilcisi Milli Takımlar Antrenörü Mustafa Yapıcı’dan oluşan heyet ziyarette bulundu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim KAYICI yaptığı açıklamada; ‘Öncelikle Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e Kick Boks sporuna verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece ve maçlar yapıldı,  Eğirdir’de  Kick Boks’un  çok daha iyi bir yere gelmesini sağlayacaktır. Sayın Eğirdir Kaymakamımız olsun, Sayın Belediye Başkanımız olsun diğer tüm misafirler ve Eğirdir’liler olsun Kick Boks’tan hoşlanmışlardır, sevmişlerdir. Ayrıca Eğirdir halkımızın Kick Boks’u sevdikleri haberlerini alıyoruz, çok memnun olduk. Gerek protokolümüz, gerekse halkımızı müsabakaların bitimine kadar oradan ayrılmamaları bizleri çok mutlu etti. Ben burada emeği geçen Kaymakamımıza, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanımıza, Eğirdir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, Ankara’dan selam ve sevgilerimizi gönderiyorum.’ ifadelerini kullandı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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