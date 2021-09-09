"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İçişleri Bakanlığımızın, ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında yeni eğitim öğretim yılında, okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Kaymakam Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumların göz önünde bulundurularak, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Çelik, “Uzun bir aradan sonra 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime başladık. İlçe merkezi ve köyler olmak üzere tüm okullarımızda gerek okul içi ve gerekse okul çevrelerindeki emniyet ve asayişin sağlanması için İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında güvenlik ve salgın tedbirlerini aldık. Tüm eğitim camiamıza başarılı bir yıl diliyorum.” Dedi.

Kaymakam Adem Çelik’in konuşmasının ardından toplantıda yer alan Emniyet ve Jandarma birimleri ile kurum müdürleri konuya ilişkin alınan tedbirleri, görüş ve önerilerini paylaştılar.



Eğirdir Kaymakamlığı

