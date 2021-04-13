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Isparta'da Orman Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi

Isparta'da Orman Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi
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Orman Zararlılarıyla Mücadele Konularında Personelimize Eğitim Verildi
Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde personele yönelik Orman Zararlılarıyla Mücadele eğitimleri tamamlandı.
Eğitimin programına, Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli, Şube Mühendisleri, Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 Orman İşletme Müdürlüğümüzden; İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımı ile Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirildi. Sütçüler ve Bucak yapılan eğitimlere İlçe Cumhuriyet Savcıları da katılarak orman suçlarının takibinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili personelimize bilgi vermişlerdir.
Katılımcı personele; Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunma esasları 293 sayılı tebliğ, Arama el koyma, Damgalar, Silah kullanma ve bakımı ile silah kullanma mevzuatı, Nakliye tezkeresi çeşitleri ve kullanma mevzuatı, , Suç tutanağı tanzimi, Tazminatlar ve idari para cezalarının uygulanması, 7064 sayılı tamim uygulaması, 305 nolu tebliğ ve orman zararlılarıyla mücadele faaliyetleri konularında bilgiler verildi.
Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy eğitim programlarına iştirak ederek, yapmış olduğu açıklamada “Ormanları zarar veren etmenlerden korumanın, birinci ve en önemli vazifemiz olduğunu, Ormanları kanun dışı müdahalelerden ve ormana zarar veren canlılardan zamanında korumanın vicdani ve kanuni görevimiz olduğunu, ormanların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanmasının birinci şartının koruma faaliyeti olduğunu ifade etti.
Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy eğitimin hazırlanması ve sunumunda görevli personele teşekkür ederek, tüm personele sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diledi.

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Bir 1 kişi, ayakta ve şunu diyen bir yazı 'SÜTÇÜLER RMAN İŞL ETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEL HUPET コ SÜTÇÜLER ORMAN İŞL LETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEL MUPUT G N A M R' görseli olabilir

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