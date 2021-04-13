SDÜ Online Girişimcilik Maratonuna Rekor Başvuru
University4Society ve Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek online girişimcilik maratonuna 350’den fazla katılımcı ile rekor başvuru alındı. 15-16-17 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek maratona bu başvuru sayısı bugüne kadar tüm Türkiye’de gerçekleşen University4Society maratonlarında alınan başvuru sayısının en yükseği.
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek online maraton sürecinde problem tanımı, ekip kurma, eğitim ve mentorluk alma, iş birliği kurma, iş geliştirme, sunum yapma, ödül alma aşamaları olacaktır.
Online Girişimcilik Maratonu Düzenleme Kurulu:
Prof.Dr.Serdal Terzi-Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç.Dr.Pınar Göktaş- Koordinatör
Öğr.Gör. Nilay Şengöl-Koordinatör Yardımcısı
Bu kapsamda belirlenen mentorlar:
Ahmet Sincer,TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Koyak,Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Ali Varol,ODTÜ TEKNOKENT Üniversite Sanayi İş Birliği Birim Yöneticisi
Prof. Dr.Ayhan İstanbullu,Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Berna Aygün, SDÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr.Caner Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Ceren Sarısaltık Gedikoğlu, MayaTTO A.Ş. Genel Müdür - MÜGİM UYGAR Müdürü -Girişimcilik ve İş geliştirme Uyg. Arş. Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Cüneyt Dirican, İstanbul Arel Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
Dilek Özdemir, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, Mersin Üniversitesi Genç Girişimcilik Merkezi Müdürü
Eda Şahal, Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü
Emir Olcay Sayın, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı
Emrah Kurum, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Emre Nalçacıgil, Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Havacılık Yönetimi
Prof. Dr.Erdal Akdeve,Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürü
Erhan Bacaksız, Acadebi Genel Müdürü
Erol Kavas, BAKA Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Sorumlu Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Mert, Nişantaşı Üniversitesi-Gözde Araştırma Kurucusu
Öğr. Gör. Hadi İstanbullu, Akdeniz Üniversitesi Elmalı MYO
İnci Abay Cansabuncu,Gelecekteki Sen Kurucusu / İşin Geleceği Stratejisti-
İsa Korkmaz, NavlunGO-CEO & Co-Founder
İsmail Metin, HABİTAT Genel Sekreter Yardımcısı
İsmail Hilmi Adıgüzel, SOCIAL BUSINESS GLOBAL/Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı Başkanı/Koordinatörü
Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
M. Enes Övünç, CORBİZ Kurum Yetkilisi
Öğr. Gör. Mehmet Akif Çakırer, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Metin Arıkaya, Akdeniz Denge Patent Marka& Patent Uzmanı
Nazmi Esen, Esen Yapı / Isparta Değişim ve Gelişim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem Şimşek, SDÜ Eğitim Fakültesi
Öğr. Gör. Nilay Şengöl, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
Ömer Arıkan,T-Soft Terkom Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Özge Şenöz, İstanbul Arel Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Ofisi Müdürü
Özkan Başak, Pupa Danışmanlık Kıdemli İK Danışmanı
Doç.Dr. Pınar Göktaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürü
Pınar Yeşiltay Sevim, Eğitmen/Yazar/Kanal Ege Program Yapımcısı ve Sunucusu
Dr.Sacid Erdem, AAK Turkey Gıda-Kıdemli Teknik Destek ve İnovasyon Müdürü
Sadık Arslan,Akıl ve Zeka Oyunları Formatörü
Dr.Sadık Vural, iGeme Business School Marka Danışmanı
Selahattin Ciritci, Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni
Uğur Büyükçulcu ,TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi
Doç. Dr. Zeliha Tekin, Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Zeynep Vurupalmaz,TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi
Zühre Kavuncuoğlu Kazancı, Girişimci- Gıda Mühendisi
Jüriler ise:
Barış Gümüş, MCC Cosmetic Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Sarıgül, BLS Makine Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İstanbul Teknik Üniversitesi
Işık Yargın, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Saltan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Mustafa Tutar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Doç. Dr. Serdal Temel, Ege Üniversitesi, Avrupa İşletmeler Ağı-EBIC-Ege Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Serdal Terzi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü
Süleyman Kocasert, Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ TİM Önceki Dönem Başkan Vekili
Tufan Uysal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Isparta İl Müdürlüğü İl Müdürü
Uğur Büyükçulcu, TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Volkan Güler, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter
Yurdun Yıldırım, KOSGEB Isparta Burdur Müdürlüğü İl Müdürü
Olarak belirlenmiştir.
Farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini bir araya getirecektir.
SDÜ