​

SDÜ Online Girişimcilik Maratonuna Rekor Başvuru

University4Society ve Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek online girişimcilik maratonuna 350’den fazla katılımcı ile rekor başvuru alındı. 15-16-17 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek maratona bu başvuru sayısı bugüne kadar tüm Türkiye’de gerçekleşen University4Society maratonlarında alınan başvuru sayısının en yükseği.

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek online maraton sürecinde problem tanımı, ekip kurma, eğitim ve mentorluk alma, iş birliği kurma, iş geliştirme, sunum yapma, ödül alma aşamaları olacaktır.

Online Girişimcilik Maratonu Düzenleme Kurulu:

Prof.Dr.Serdal Terzi-Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr.Pınar Göktaş- Koordinatör

Öğr.Gör. Nilay Şengöl-Koordinatör Yardımcısı

Bu kapsamda belirlenen mentorlar:

Ahmet Sincer,TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Koyak,Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Ali Varol,ODTÜ TEKNOKENT Üniversite Sanayi İş Birliği Birim Yöneticisi

Prof. Dr.Ayhan İstanbullu,Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Berna Aygün, SDÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr.Caner Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu

Ceren Sarısaltık Gedikoğlu, MayaTTO A.Ş. Genel Müdür - MÜGİM UYGAR Müdürü -Girişimcilik ve İş geliştirme Uyg. Arş. Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Cüneyt Dirican, İstanbul Arel Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Dilek Özdemir, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, Mersin Üniversitesi Genç Girişimcilik Merkezi Müdürü

Eda Şahal, Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü

Emir Olcay Sayın, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı

Emrah Kurum, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Emre Nalçacıgil, Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Havacılık Yönetimi

Prof. Dr.Erdal Akdeve,Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürü

Erhan Bacaksız, Acadebi Genel Müdürü

Erol Kavas, BAKA Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Sorumlu Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Mert, Nişantaşı Üniversitesi-Gözde Araştırma Kurucusu

Öğr. Gör. Hadi İstanbullu, Akdeniz Üniversitesi Elmalı MYO

İnci Abay Cansabuncu,Gelecekteki Sen Kurucusu / İşin Geleceği Stratejisti-

İsa Korkmaz, NavlunGO-CEO & Co-Founder

İsmail Metin, HABİTAT Genel Sekreter Yardımcısı

İsmail Hilmi Adıgüzel, SOCIAL BUSINESS GLOBAL/Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı Başkanı/Koordinatörü

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

M. Enes Övünç, CORBİZ Kurum Yetkilisi

Öğr. Gör. Mehmet Akif Çakırer, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Metin Arıkaya, Akdeniz Denge Patent Marka& Patent Uzmanı

Nazmi Esen, Esen Yapı / Isparta Değişim ve Gelişim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem Şimşek, SDÜ Eğitim Fakültesi

Öğr. Gör. Nilay Şengöl, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Ömer Arıkan,T-Soft Terkom Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Özge Şenöz, İstanbul Arel Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Ofisi Müdürü

Özkan Başak, Pupa Danışmanlık Kıdemli İK Danışmanı

Doç.Dr. Pınar Göktaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürü

Pınar Yeşiltay Sevim, Eğitmen/Yazar/Kanal Ege Program Yapımcısı ve Sunucusu

Dr.Sacid Erdem, AAK Turkey Gıda-Kıdemli Teknik Destek ve İnovasyon Müdürü

Sadık Arslan,Akıl ve Zeka Oyunları Formatörü

Dr.Sadık Vural, iGeme Business School Marka Danışmanı

Selahattin Ciritci, Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni

Uğur Büyükçulcu ,TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi

Doç. Dr. Zeliha Tekin, Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Zeynep Vurupalmaz,TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi

Zühre Kavuncuoğlu Kazancı, Girişimci- Gıda Mühendisi



Jüriler ise:

Barış Gümüş, MCC Cosmetic Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Sarıgül, BLS Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İstanbul Teknik Üniversitesi

Işık Yargın, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Saltan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Mustafa Tutar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Doç. Dr. Serdal Temel, Ege Üniversitesi, Avrupa İşletmeler Ağı-EBIC-Ege Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Serdal Terzi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü

Süleyman Kocasert, Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ TİM Önceki Dönem Başkan Vekili

Tufan Uysal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Isparta İl Müdürlüğü İl Müdürü

Uğur Büyükçulcu, TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkanı

Volkan Güler, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Yurdun Yıldırım, KOSGEB Isparta Burdur Müdürlüğü İl Müdürü



Olarak belirlenmiştir.

Farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini bir araya getirecektir.





SDÜ