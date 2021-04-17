Dünya Hemofili günü nedeniyle hastanemiz Erişkin Hematoloji Uzmanı Dr Selver Kurt ile bir söyleşi yaptık.Hemofili genellikle kalıtsaldır. Hemofili ile doğmuş kişilerin pıhtılaşma faktörü yoktur ya da az miktarda bulunmaktadır. Pıhtılaşma faktörleri olmadan normal kan pıhtılaşması sağlanamadığı için, belirtisinde kanama ve kolay berelenme vardır. Kanama miktarı hemofilinin tipine göre değişiklik göstermektedir. Hemofili tedavi edilmediği takdirde can kaybı ve kalıcı hasarlara neden olabilmektedir.Hemofiliniz varsa, bir yaralanma sonrasında başkalarına göre kanamanız daha uzun sürebilir. Özellikle diz, ayak bileği ve dirsek olmak üzere içeriye de kanamanız olabilir. Bu kanama organ ya da dokularınıza zarar verebilir ve yaşamı tehdit edebilir.



Isparta Şehir Hastanesi





