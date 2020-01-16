Isparta'da AÇSH ile ISUBÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Isparta'da AÇSH ile ISUBÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Isparta Düğün Salonları
AÇSH ile ISUBÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında önemli bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında öğrencilerin psikolojik sorunlarının giderilmesi için İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyologların öğrencilerle birebir iletişim halinde olmaları sağlanacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, “Rektörümüz bizi ne diye davet etti dedi ki gelin bizim öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunun bakanlığınızın Aile Toplum Hizmeti Genel Müdürlüğünün aile eğitimleriyle ilgili modülleri gelin bizim okulumuzda uygulayın dedi bizde bununla ilgili daha önce üniversitelerle çalışıyorduk. Bu çalışma sürecinde üniversitelerle yazışma süreci olacak ve fakültelerden olur alacağız, onlar izin verecek, biz eğitimlere gideceğiz bir sürü bürokratik süreç. Biz de dedik ki; Rektörümüzün davetiyle bunu bir protokole bağlayalım, bu protokolle bu bürokrasiyi en aza indirelim. Bizim psikologlarımız, sosyologlarımız ISUBÜ Rektörlüğünün personeli gibi orada çalışsınlar. Üniversitemiz de bize Rektörlük binasında yer açacaklar, bizim psikologlarımız haftanın belirli günlerinde ihtiyaç durumuna göre ISUBÜ'de bulunma günlerinde değişiklik yapılarak bu günlerde yetişilemezse İl Müdürlüğünde devam edilerek. Bakanlığımızın son yapmış olduğu atamalarla psikolog sayımız artacak. Her ilçede bir psikoloğumuz olacağı için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin de ilçelerde de okulları bulunmaktadır. Biz ilçelerdeki MYO’lara da öğrencilerimize danışmanlık hizmetini ve aile eğitimlerimizi sunacağız.” dedi 
İl Müdürü Kütük, protokolün hedefini de şu şekilde anlattı. Kütük,  “Hedefimiz burada şudur genellikle biz olumsuz şeyler gündeme geldikten sonra bunları nasıl tedavi ederiz diye uğraşıyoruz buradaki amacımız olumsuz şeyler meydana gelmeden önleyici tedbirler alalım doğru danışmanlıklar yapılsın doğru bilgilendirmeler olsun olumsuz şeyler Isparta gündemine düşmeden biz bu konuları çözelim istiyoruz. Uyuşturucu ile bağımlılıkla mücadele eylem planının bize yüklediği görevlerimiz var. Yine kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzeyde eylem planları var. Bize düzen protokoller gereği görevlerimiz var, onun için biz bütün bu görevlerimizi bu eylem planı içinde ISUBÜ ile birlikte bir protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ben yine kendilerine bizleri davet ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konuyu Sayın Valimizle de paylaştık. Kendisi sonuna kadar destekçimiz olduğunu söyledi. Kendilerine de teşekkür ediyorum” dedi. 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, öğrencilere, personellere ve akademik kadrolara bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere birçok kalemde destek hizmetinin sunulacağını söyledi.  Rektör Diler, “Şuanda hakikaten Isparta’mız ve üniversitemiz için  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için güzel bir şehir adımını atmaktayız Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü ile ISUBÜ arasında karşılıklı iş birliğini teşvik etmek geliştirmek öğrenci personelimizin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini birlikte sunmak istiyoruz. Ülkemizde ilk kez Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir üniversite arasında böylesine bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik anlaşmasını imzaladık. Bu hizmeti biz 30 bin öğrencimize hem il merkezinde hem 12 ilçede bulunan MYO’larda hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerin aile eğitim programı kapsamında öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize aile eğitimi ve iletişimi sağlık psikolojik danışmanlık ile rehberlik, hukuk, iktisadi, medya ve bağımlılıkla mücadele anlamında kendi alanlarında uzman eğitici unvanlarına sahip mesleki personel tarafından üniversite ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak istiyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından iki kurum arasında psikolojik danışma protokolü imzalandı. Protokol törenine ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolat, Genel Sekreter Sefer Kutlu, AÇSH İl Müdürü Yardımcısı Lütfü Büyükses de katıldı.

ISUBÜ






 
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